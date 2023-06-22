На пожаре в Альметьевском районе Татарстана погиб мужчина
Смертельный пожар произошел в частном доме в поселке городского типа Нижняя Мактама Альметьевского района Татарстана. В результате инцидента скончался 68-летний мужчина.
К моменту приезда пожарных горела кухня и спальня в одноэтажном доме. Общая площадь пожара составила 61 квадратный метр.
Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В очаге пожара специалисты обнаружили зарядное устройство для телефона, которое было включено в розетку.
На прошедшей неделе пожар в частном доме в селе Саитово Тукаевского района Татарстана унес жизни семи человек, четверо из них — дети. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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