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На пожаре в Альметьевском районе Татарстана погиб мужчина

09:30, 22.06.2023
На пожаре в Альметьевском районе Татарстана погиб мужчина
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Смертельный пожар произошел в частном доме в поселке городского типа Нижняя Мактама Альметьевского района Татарстана. В результате инцидента скончался 68-летний мужчина.

К моменту приезда пожарных горела кухня и спальня в одноэтажном доме. Общая площадь пожара составила 61 квадратный метр.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В очаге пожара специалисты обнаружили зарядное устройство для телефона, которое было включено в розетку.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

На прошедшей неделе пожар в частном доме в селе Саитово Тукаевского района Татарстана унес жизни семи человек, четверо из них — дети. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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