В России снизилась задолженность по зарплате за май

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России за май снизилась суммарная задолженность по зарплате на 57,1 миллиона рублей, или на 8,2%. На 1 июня она составила 638,4 миллиона рублей, сообщает Росстат.



Из общей невыплаченной зарплаты на долги, которые образовались в этом году, приходится 164,2 миллиона рублей (25,7%), в 2022 году — 166,7 миллиона рублей (26,1%), в 2021 году и ранее — 307,5 миллиона рублей (48,2%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 июня столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

В основном задолженность имеется перед работниками обрабатывающих производств (34,3%), области здравоохранения и социальных услуг — 31,7%. Далее идут работники водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 10,9%; строительства — 6,8%; сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях; лесозаготовки — 6,2%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Татарстане просроченная задолженность по зарплате на 1 мая 2023 года отсутствует. В республике ее не фиксируют десять месяцев подряд.

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Маргарита Головатенко