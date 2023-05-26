Татарстан удерживает нулевую задолженность по зарплате десять месяцев подряд

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Просроченная задолженность по зарплате в Татарстане на 1 мая 2023 года отсутствует. В республике ее не фиксируют десять месяцев подряд, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Татарстан — один из восьми регионов Приволжского федерального округа, где на начало мая не зарегистрировано задолженности по зарплате. Ее нет также в Башкирии, Мордовии, Пермском крае, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях.

Самая большая сумма задолженности по зарплате среди регионов ПФО в Саратовской области — 12,3 млн рублей. В Чувашии она составляет 6,4 млн рублей, в Пензенской области — 5,5 млн рублей, в Марий Эл — 2,7 млн рублей, в Удмуртии — 1,7 млн рублей, а в Нижегородской области — 400 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В целом в России просроченная задолженность по зарплате на 1 мая составила 695,5 млн рублей. За месяц сумма уменьшилась на 7,2%, или 53,6 млн рублей, следует из данных Росстата, который уточняет, что все данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности, не относящимися к субъектам малого предпринимательства.

Просроченная задолженность в Татарстане отсутствует с 1 июля 2022 года. Для сравнения, на начало лета прошлого года она оценивалась в 41,1 млн рублей, а на 1 октября 2021 года — в 48,5 миллиона.



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Татьяна Демина