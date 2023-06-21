Решение по «Троице» Андрея Рублева примут на расширенном реставрационном совете

После того, как специалисты оценят состояние иконы «Троица» Андрея Рублева, на расширенном реставрационном совете обсудят необходимые реставрационно-консервационные мероприятия, сообщил гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев.



По его словам, на него пригласят экспертов в области изучения, сохранения и реставрации древнерусской живописи. Они исследуют актуальное состояние иконы и определят задание на реставрацию.

Сергеев считает, что одним из возможных решений может стать создание оптимальных условий, стабилизирующих состояние иконы, и мониторинг ее сохранности, сообщает «РИА Новости».

Икона «Святая Троица», написанная Андреем Рублевым, будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 19 июля. Состояние иконы стабильное, резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано.

«Троицу» после экспонирования в московском храме Христа Спасителя отправят на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря.



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Маргарита Головатенко