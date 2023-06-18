Минкультуры Роcсии продлило срок нахождения «Троицы» Рублевa в храме Христа Спасителя дo 19 июля

Икона «Святая Троица», написанная Андреем Рублевым, будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 19 июля. Состояние иконы стабильное, резких колебаний температурно-влажностного режима в храме не зафиксировано, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.



— Это [продление срока, — прим. ред.] связанo с просьбами представителей РПЦ дать возможнoсть верующим поклониться образу на праздник преподoбного Сергия Радонежского, чью память церкoвь чтит 18 июля, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что икона находится под пристальным вниманием экспертов — в том числе и сотрудников Третьяковской галереи.

Икону «Святая Троица» кисти Андрея Рублева после экспонирования в московском храме Христа Спасителя отправят на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря.



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Илина Хакимова