«Троицу» Рублева после экспонирования в храме Христа Спасителя отправят на реставрацию

Икону «Святая Троица» кисти Андрея Рублева после экспонирования в московском храме Христа Спасителя отправят на реставрацию во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря, рассказала министр культуры России Ольга Любимова в интервью «Известиям».



Она отметила, что в центре имени И.Э. Грабаря собраны «лучшие силы страны». По словам специалистов, работа может занять до года.

Уже после реставрации «Троицу» передадут в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде:

— Там есть музей — то есть, обращаю ваше внимание, «Троица» остается в государственной коллекции. С этим согласна и церковь. Это не передача из федеральной собственности государственного каталога Российской Федерации музейных ценностей в пользование. Это — ответственное пользование внутри музейного сообщества, где и Министерство культуры, и руководство музея лавры будут нести ответственность за сохранность образа, — рассказала Любимова.

Президент России Владимир Путин принял решение передать «Троицу» Русской православной церкви. В конце мая в Третьяковской галерее указывали, что икона пока не подлежит выдаче из-за своего состояния — она находилась на неотложной реставрации. Икона Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года.

«Троица» — икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему. Является одной из самых прославленных русских икон. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР «Троица» была передана в Государственную Третьяковскую галерею.

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Маргарита Головатенко