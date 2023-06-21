В Казани в этом году появятся три новые площадки для занятий рок-музыкой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году в Казани появятся три новые площадки для занятий рок-музыкой по республиканскому и федеральному грантам, сообщили в мэрии города.



Часть оборудования для клубов будет закупаться, а другая — предоставляться по гранту, рассказала директор МБУ «Подросток» Екатерина Согрина.

Сегодня мэр города Ильсур Метшин подчеркнул, что подростковые клубы должны быть в шаговой доступности для молодежи. По его словам, в микрорайоне Азино в Советском районе планируют строительство Дома культуры. Сейчас проект разрабатывают, в планах — открыть студию для занятий музыкой рок-направления.

Наряду с этим в Казани пройдет ежегодный музыкальный фестиваль под открытым небом «Рок-волна». Заявки в оргкомитет поступили от 21 группы, сейчас они проходят отборочные этапы.

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Маргарита Головатенко