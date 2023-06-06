Татарстанским госслужащим могут разрешить управлять коммерческими организациями

Татарстанским госслужащим могут разрешить управлять коммерческими организациями на безвозмездной основе. Соответствующие поправки к закону республики о государственной гражданской службе подготовил Кабинет министров Татарстана.

На данный момент в Татарстане госслужащие могут выполнять иную оплачиваемую работу, если это не влечет конфликта интересов. Предлагается разрешить чиновникам также на безвозмездной основе участвовать в управлении коммерческой организацией в качестве члена коллегиального органа.

Речь исключительно об организациях, более 50% акций которых находится в собственности госкорпорации, госкомпании или публично-правовой компании.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Законопроект находится на стадии предварительного рассмотрения в Госсовете Татарстана.

5 июня в Государственный совет Татарстана на предварительное рассмотрение поступил проект закона о Конституционном совете республики. Согласно законопроекту, Конституционный совет Татарстана будет постоянно действующим государственным органом республики, осуществляющим свою деятельность в целях укрепления конституционной законности в регионе.

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Елизавета Пуншева