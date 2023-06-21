В Татарстане за пять месяцев выявили почти 300 нарушений земельного законодательства

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь — май 2023 года на земельных участках сельхозназначения специалисты Росреестра Татарстана выявили 292 нарушения земельного законодательства. Среди них 36 незаконных карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых и 63 несанкционированные свалки ТБО, сообщили на расширенном заседании коллегии ведомства.

С начала года в республике проверили 60 гектаров земли. Государственные инспекторы выдали порядка 4 тысяч предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

— С учетом ограничений в 2023 году акцент сделан на проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований земельного законодательства. Данный комплекс мер призван обеспечить устойчивость экономики, снижение нагрузки на граждан, а также развитие малого и среднего бизнеса в стране, — рассказал и.о. заместителя руководителя Росреестра Татарстана Сергей Бахматов.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в Татарстане по результатам 575 проверок выявили 560 нарушений земельного законодательства, из которых около 170 — в Казани. По выявленным фактам нарушений в Татарстане за прошлый год выдали 528 предписаний об их устранении. Сумма наложенных штрафов превысила 5 млн рублей.

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Айрат Назипов