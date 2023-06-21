Минпромторг Татарстана потратит 25 млн рублей на проведение выставок

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Минпромторг Татарстана хочет провести 10 выставок и около 100 мероприятий. На эти цели будут выделены 25 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Все события нужно проводить вплоть до конца 2024 года. В отдельных случаях мероприятия будут рассчитаны на 20 человек, в других — на 300.

Участников событий будут встречать в аэропорту, а также возить их на автомобилях Mercedes-Benz или на похожем автомобиле. Также их разместят в элитных гостиницах.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Еще для гостей приготовят различные экскурсии. Помимо Казани, гости смогут посетить Свижяск и Елабугу.

В прошлом году бюджет официальных мероприятий Минпромторга Татарстана вырос в 2,2 раза. Тогда на организацию и проведение официальных мероприятий для нужд Министерства промышленности и торговли Татарстана было выделено 33 миллиона рублей



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Айрат Назипов