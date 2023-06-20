В Поволжье спрогнозировали апрельскую погоду в ближайшие дни

В Поволжье, в том числе в Татарстане, спрогнозировали апрельскую погоду — температуры ожидаются на 6—8 и даже 10 градусов ниже нормы, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



По его словам, это связано с «хорошо выраженным затоком холодных воздушных масс», сообщает «Интерфакс».

Согласно прогнозу, в Татарстане 21—23 июня будет от плюс 4 до плюс 9 градусов, а днем — до плюс 12. В соседней Башкирии ночью плюс 2 — плюс 7, днем — около плюс 15 градусов.

В Оренбургской области в этот период ожидаются заморозки до минус 2 градусов, днем — до плюс 12. В Кировской области ночью плюс 3 — плюс 8, днем плюс 11 — плюс 16, в Башкортостане ночью плюс 2 — плюс 7, днем — около плюс 15 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

Ночью в среду, 21 июня, в Татарстане местами возможен туман. Туман также ожидается утром в отдельных районах региона. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночные температуры в Татарстане составят от +3 до +8 градусов. Днем потеплеет до +13..+18 °С.

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Маргарита Головатенко