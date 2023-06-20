Татарстанцев предупредили о тумане ночью 21 июня
Ночью в среду, 21 июня, в Татарстане местами возможен туман. Об ухудшении погоды предупредили в Гидрометцентре республики.
Туман также ожидается утром в отдельных районах региона. Ночью местами пройдет небольшой дождь.
Ночные температуры в Татарстане составят от +3 до +8 градусов. Днем потеплеет до +13..+18°С.
Синоптики также прогнозируют в республике северо-западный ветер порывами 6—11 м/с. Днем местами они могут усиливаться до 14 м/с.
Напомним, в Татарстане до конца недели сохранится прохладная погода. Днем температуры воздуха не превысят +24 градусов.
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