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Татарстанцев предупредили о тумане ночью 21 июня

17:50, 20.06.2023
Татарстанцев предупредили о тумане ночью 21 июня
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ночью в среду, 21 июня, в Татарстане местами возможен туман. Об ухудшении погоды предупредили в Гидрометцентре республики.

Туман также ожидается утром в отдельных районах региона. Ночью местами пройдет небольшой дождь.

Ночные температуры в Татарстане составят от +3 до +8 градусов. Днем потеплеет до +13..+18°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Синоптики также прогнозируют в республике северо-западный ветер порывами 6—11 м/с. Днем местами они могут усиливаться до 14 м/с.

Напомним, в Татарстане до конца недели сохранится прохладная погода. Днем температуры воздуха не превысят +24 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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