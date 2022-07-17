«Ночная Казань»: 10 километров и 2 тысячи легкоатлетов

00:01, 17.07.2022 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в столице Татарстана проходит традиционный забег «Ночная Казань». Главные старты начались в 22:45 и в полночь. Спортсмены преодолеют дистанцию в 5 или 10 километров. В забеге примут участие около 2 тыс. легкоатлетов со всей России, а также из других стран (Колумбии, Гватемалы). Основная часть желающих принять участие в легкоатлетическом мероприятии – из Татарстана, Москвы и Московской области, а также Чувашии. 


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