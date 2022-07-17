«Ночная Казань»: 10 километров и 2 тысячи легкоатлетов

Сегодня в столице Татарстана проходит традиционный забег «Ночная Казань». Главные старты начались в 22:45 и в полночь. Спортсмены преодолеют дистанцию в 5 или 10 километров. В забеге примут участие около 2 тыс. легкоатлетов со всей России, а также из других стран (Колумбии, Гватемалы). Основная часть желающих принять участие в легкоатлетическом мероприятии – из Татарстана, Москвы и Московской области, а также Чувашии.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым