ЦБ: экономика России вернется к докризисному уровню в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Российская экономика продолжает восстанавливаться, в 2024 году должна выйти на докризисный уровень, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ.



— По данным апреля, деловая активность выросла во многих базовых секторах экономики, в обрабатывающей промышленности, в строительстве, в розничной торговле, а также в секторе услуг и общепите, — указала она.

По прогнозу Центробанка, учитывая постепенное замещение внешнего спроса внутренним, экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году.

Банк России 9 июня ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В ЦБ отметили, что экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе, что отражает активное восстановление внутреннего спроса.

По прогнозу Центробанка, инфляция в России составит 4,5—6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее.

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Маргарита Головатенко