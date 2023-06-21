В подвале казанского многоквартирного дома третий месяц копятся канализационные отходы

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео от ГТРК «Татарстан»

Жители дома по улице Минусинской в Казани жалуются на постоянный запах канализации и стаи комаров. Причина проблем заключается в затопленном канализационными отходами подвале, сообщает ГТРК «Татарстан».

С такой проблемой жильцы борются уже третий месяц. С жалобами они неоднократно обращались в ЖЭУ «Юдино», УК «Заречье», в мэрию Казани и в «Водоканал».

— 10 дней назад у меня состоялся разговор, в котором было отмечено, что в течение этого месяца на линии будет проведена гидродинамическая промывка. Это надолго решает вопрос, — отметил главный инженер ООО «УК «Заречье» Линар Мухамадиев.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео от ГТРК «Татарстан»

В Госжилинспекции заявили, что проведут проверку.

— Подвальное помещение — это зона ответственности управляющей организации. Оно должно быть в надлежащем техническом и санитарном состоянии. Штрафы существенные. Они могут достигать на юридическое лицо до 250 тысяч, — объяснил начальник отдела жилищного надзора и лицензионного контроля Госжилинспекции Татарстана Марсель Низамутдинов.

Напомним, в Следственном комитете России отреагировали на жалобы казанцев на неприятный запах в городе. Жители Авиастроительного района, Московского, Кировского районов Казани и Зеленодольского района Татарстана жаловались на «невыносимый запах в воздухе».

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Елизавета Пуншева