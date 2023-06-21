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В Казани сегодня ожидается до +15 градусов

06:30, 21.06.2023
В Казани сегодня ожидается до +15 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В среду, 21 июня, в Казани ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +13 до +15 градусов. В целом по Татарстану температура воздуха не превысит +18°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 6—11 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Прохладная погода в Татарстане сохранится до конца недели. Днем температуры воздуха не превысят +24 градусов.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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