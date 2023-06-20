В фестивале «Элбэдэн» в Татарстане примут участие около 300 реконструкторов со всей России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В фестивале исторической реконструкции «Элбэдэн», который пройдет в Татарстане в пятый раз, примут участие около 300 реконструкторов со всей России. Об этом на пресс-конференции, посвященной мероприятию, сообщила заместитель министра по делам молодежи республики Айгуль Сабирова.

По ее словам, в прошлом году реконструкторы приехали в Татарстан из 28 регионов России. В этом году ожидаются представители большего количества субъектов: Поволжья, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и так далее.

— Фестиваль ценен тем, что люди могут наблюдать за происходящими событиями в течение дня, когда им удобно. Здесь организовано множество мероприятий, наверное, для всех возрастов, — подчеркнула Айгуль Сабирова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Она также отметила, что на территории фестиваля для детей младшего возраста предусмотрят интерактивные площадки, а для подростков — исторические квесты, где можно будет проверить свои знания.

Напомним, село Альвидино Пестречинского района Татарстана снова готовится принимать на своей земле Всероссийский фестиваль военно-исторической реконструкции «Военные игры «Элбэдэн». В этом году мероприятие состоится 24—25 июня. Чем отличается нынешняя программа — подробнее в материале «Реального времени».

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Елизавета Пуншева