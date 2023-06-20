В Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве банковского вклада

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутаты Государственной думы попросили правительство разрешить гражданам использовать материнский капитал в качестве банковского вклада. Соответствующую инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, пишут «Известия».

— Согласно имеющейся статистике, 20,7%, или 0,55 трлн рублей, получателей материнского капитала не находят подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию, — говорится в документе.

Парламентарий предложила разрешить российским семьям размещать средства маткапитала на долгосрочные депозиты сроком на 5 лет с возможностью пролонгации в аккредитованных Соцфондом и Минфином финансовых институтах, а также получать процентный доход по таким вкладам.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На днях Яна Лантратова предложила изменить максимальный размер дохода по вкладам, допускающий право на получение пособия. Она объяснила, что сейчас основанием для отказа в назначении пособия является наличие у заявителя и членов его семьи дохода, превышающего величину прожиточного минимума на душу населения, в виде процентов по вкладам в банках. Парламентарий предложила увеличить эту сумму до трех прожиточных минимумов.

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Айрат Назипов