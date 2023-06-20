«Известия»: Минстрой России предложил ввести стандарты качества для управляющих компаний

Минстрой России занялся разработкой национальных стандартов «Услуг жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами» для повышения эффективности работы управляющих компаний (УК), пишут «Известия», ссылаясь на обращение ведомства в Госдуму.



— Внедрение нацстандартов позволит установить определенный эталон качества оказания услуг, отклонение от которого даст право жителям предъявлять обоснованные претензии УК и принимать решения на общем собрании, вплоть до смены такой нерадивой компании, — рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Так, предполагается, что новые стандарты будут включать в себя, в частности, вопросы об уборке подъездов, уходе за дворами, содержании лифтов, ремонте и другие темы. Помимо этого, планируется внедрить публичные рейтинги управляющих организаций на основе ключевых параметров их деятельности, следует из документа.

Существующие сегодня стандарты содержатся в постановлениях правительства №491 и №290, однако их недостаточно: они не учитывают многие важные аспекты, например — климатическую зону, этажность, где находится дом — в городе или селе, уровень благоустройства и так далее.

По мнению члена Общественного совета Минстроя, председатель Объединения советов домов Удмуртии Александра Евсеева, стандарты должны закрепить возможность выбора пакетов услуг — от минимальных до расширенных, правила обслуживания аварийных и ветхих объектов, выделить отдельную строчку в квитанции за ЖКХ сборы за текущий ремонт общего имущества.

В Минстрое отметили, что применение ГОСТов позволит сформировать единую эффективную систему управления многоквартирными домами, обеспечивающую их нормативное техническое состояние, безопасную эксплуатацию и комфортные условия проживания на территории всей страны.

В редакцию «Реального времени» на прошлой неделе обратились жители дома №6а с улицы Абубакира Терегулова в Казани. Управляющая компания «Экопарк Дубрава» насчитала им за потребленную в мае горячую воду от 3 до 8 тысяч рублей. Привычные к высоким платежам в отопительный период и к тому, что после отключения отопления суммы в счетах-фактурах падают, обладатели квартир обеспокоились. В УК им объявили, что начисления неверны, пообещали произвести перерасчет в сторону понижения, но как и почему возникла ошибка — объяснить не смогли. Подробнее о том, как у двух жильцов одной квартиры за месяц «утекли» 40 ванн кипятка, резком подорожании горячей воды в отдельно взятом доме и о том, как «нагревают» конечного потребителя летом, — в нашем материале.

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Илина Хакимова