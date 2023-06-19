Киев получил от Всемирного банка кредитные €63 млн на зарплаты учителям и чиновникам

Всемирный банк (ВБ) перевел Украине €63 млн в рамках кредита на выплаты педагогам и чиновникам, сообщает украинский Минфин.



— Денежные средства были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине.

Срок погашения кредита — 10 лет с 4–летним льготным периодом. Средства предназначены для «оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года».

Общая задолженность страны на конец апреля превышала $82 млрд, согласно данным финведомства, сообщает ТАСС.

СМИ сообщали, что Украина планирует презентовать в Лондоне план по превращению страны в «энергетический хаб Европы» до 2050 года. Рассчитывается, что производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз.

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Маргарита Головатенко