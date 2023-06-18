СМИ: Украина попросит $400 млрд, чтобы стать энергетическим хабом Европы

Украина планирует презентовать в Лондоне план по превращению страны в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, сообщает RT со ссылкой на Forbes.ua.



В публикации отмечается, что когда это произойдет, «производство электричества вырастет в семь раз, добыча газа — в четыре раза, нефти — более чем в шесть раз».

Автор отмечает, что для этого необходимо вложить в экономику Украины $400 млрд.

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Маргарита Головатенко