Контракты в ВС России смогут заключать в том числе мужчины из новых регионов

Мужчины смогут заключать контракт о прохождении службы в Вооруженных силах России вне зависимости от их пребывания в запасе, что позволит служить по контракту в том числе россиянам из новых регионов, следует из поддержанных комитетом Госдумы по обороне поправок ко второму чтению законопроекта о праве судимых и ограниченно годных служить в ВС по контракту.



Согласно поправкам в думской электронной базе, в период мобилизации, военного положения или в военное время мужчины могут заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ «независимо от их пребывания в запасе».

Профильный комитет отмечает, что «это позволит поступить на военную службу по контракту гражданам, проживающим на территориях новых субъектов РФ и не зачисленным на сегодняшний день в запас Вооруженных сил РФ.

Фото: realnoevremya.ru

14 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет гражданам с судимостью или ограниченно годным к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ.

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Маргарита Головатенко