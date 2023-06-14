Госдума разрешила судимым служить в ВС России по контракту

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет гражданам с судимостью или ограниченно годным к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах (ВС) РФ, сообщает ТАСС.



В законе «О воинской обязанности и военной службе» предлагается прописать, что в период мобилизации, военного положения и в военное время можно заключать контракт с гражданами с погашенной судимостью и отбывшими наказание, имеющими судимость (кроме тяжких и особо тяжких преступлений), а еще совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено. Минобороны РФ определит особенности заключения таких контрактов.

Инициатива вводит новые сроки предельного возраста пребывания на военной службе. Так, для имеющих воинские звания высших офицеров, в том числе генерал-полковников и адмиралов, предельный возраст составит 70 лет, для имеющих иные воинские звания — 65 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, обязаны состоять на воинском учете. На осужденных не распространяется ряд оснований для увольнения с военной службы. В том числе речь идет о случаях, когда в отношении мобилизованного вступил в законную силу приговор о лишении свободы за умышленное преступление.

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Маргарита Головатенко