ОЭЗ «Алабуга» закупит расходники для коммунальной техники почти за 1,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», татарстанская ОЭЗ «Алабуга» закупит расходных материалов для своей коммунальной техники почти за 1,3 млн рублей. Всего в перечень необходимой продукции войдет 7,6 тысячи единиц различного товара по 9 наименованиям.

Так, согласно проектной документации, подрядчик обязуется поставить: дисковые щетки, тупсы, скребки элеватора, боковые ножи, щеточные диски и болты с башмачными гайками. Доставка товара будет осуществляться силами и средствами поставщика в срок не более 20 рабочих дней со дня заключения договора.

Отмечается, что весь товар должен соответствовать техническим параметрам, и не иметь ограничений по производителю и стране изготовления. Материалы должны быть новыми, не использованными, не прошедшим восстановление или замену каких-либо частей, а также выпущенным не ранее 2022 года.

Напомним, в конце мая сообщалось, что ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» («РОСДОРНИИ») готово выделить 34,9 млн рублей на создание динамической цифровой карты дорожного движения пилотной зоны (ДЦКДД) в ОЭЗ «Алабуга».

Динамическая карта необходима для экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающих движение высокоавтоматизированных транспортных средств в условиях реального транспортного потока по дорогам общего пользования.



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Максим Кокунин