ОЭЗ «Алабуга» закупит расходники для коммунальной техники почти за 1,3 млн рублей
Как выяснило «Реальное время», татарстанская ОЭЗ «Алабуга» закупит расходных материалов для своей коммунальной техники почти за 1,3 млн рублей. Всего в перечень необходимой продукции войдет 7,6 тысячи единиц различного товара по 9 наименованиям.
Так, согласно проектной документации, подрядчик обязуется поставить: дисковые щетки, тупсы, скребки элеватора, боковые ножи, щеточные диски и болты с башмачными гайками. Доставка товара будет осуществляться силами и средствами поставщика в срок не более 20 рабочих дней со дня заключения договора.
Отмечается, что весь товар должен соответствовать техническим параметрам, и не иметь ограничений по производителю и стране изготовления. Материалы должны быть новыми, не использованными, не прошедшим восстановление или замену каких-либо частей, а также выпущенным не ранее 2022 года.
Напомним, в конце мая сообщалось, что ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт» («РОСДОРНИИ») готово выделить 34,9 млн рублей на создание динамической цифровой карты дорожного движения пилотной зоны (ДЦКДД) в ОЭЗ «Алабуга».
Динамическая карта необходима для экспериментов и апробации технологий интеллектуальных транспортных систем, обеспечивающих движение высокоавтоматизированных транспортных средств в условиях реального транспортного потока по дорогам общего пользования.
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