Лучшим врачом первичного звена в Татарстане признан педиатр Зеленодольской ЦРБ
В Татарстане победителем республиканского конкурса «Врач года — Ак чәчәкләр» в номинации «Лучший врач первичного звена» стал участковый педиатр Зеленодольской центральной районной больницы Николай Романов. Об этом стало известно на торжественной церемонии награждения.
Карьеру Николай Романов начал в 2017 году. Работу в Зеленодольской ЦРБ он начал по программе «Земский доктор».
Николай Романов закреплен за одним из самых больших по площади педиатрических участков в частном секторе. Медицинскую помощь он оказывает в том числе и местной цыганской диаспоре.
В пандемию коронавируса Николай Романов работал в карантинной зоне. Также он трудился в Раифском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.
Победителем в номинации «Медицинский работник года» признана медсестра кабинета реабилитации стомированных пациентов Республиканского клинического онкологического диспансера им. профессора М.З. Сигала Миляуша Шарафутдинова. Ее стаж — 33 года.
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