Медсестра из РКОД стала медработником года в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Медсестра кабинета реабилитации стомированных пациентов Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ им. проф. М.З. Сигала (РКОД) Миляуша Шарафутдинова победила в республиканском конкурсе «Врач года — Ак чәчәкләр» в номинации «Медицинский работник года». Торжественная церемония проходит в эти минуты.

Медицинский стаж Шарафутдиновой — 33 года. Она владеет широким диапазоном теоретических знаний и практических навыков. Коллеги отмечают, что благодаря ее методам удалось существенно снизить количество осложнений и улучшить качество жизни пациентов.

Победительница ежегодно делится своим опытом с коллегами, читая лекции медсестрам.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В прошлом году победители конкурса поехали на стажировку в Израиль. Подобные поездки стали доброй традицией в вопросах обмена опытом.



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Айрат Назипов