В России утвердили стратегию развития фармацевтической промышленности до 2030 года

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Правительство утвердило новую стратегию развития фармацевтической промышленности. Она направлена на рост выпуска в России качественных, эффективных и безопасных лекарств и повышение их доступности, рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Стратегия будет рассчитана до 2030 года. Планируется, что рост доли лекарств российского производства в общем объеме потребления вырастет до 66,6%. Еще на 12% должна вырасти доля российских препаратов, входящих в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых ведется по полному циклу. Через 7 лет их доля должна быть на отметке 80%.

— Важно сформировать благоприятные инвестиционные условия для отечественных предприятий, содействовать в реализации проектов по созданию и производству медикаментов в приоритетных терапевтических областях, ну и конечно, расширять сбыт продукции наших фармацевтических компаний, в том числе за рубеж, — отметил Михаил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Сейчас в стране планируют увеличить выпуск существующих и наладить производство новых препаратов. В первую очередь это касается антибиотиков, гормональных и психотропных лекарственных препаратов, антикоагулянтов, лекарств, получаемых из плазмы крови человека, и ряда других препаратов.

В начале месяца правительство на год продлило упрощенный порядок оформления лекарств, аналоги которых не производятся в России. Принятое решение должно позволить отечественным фармацевтическим производителям быстрее выводить медикаменты на внутренний рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.



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Айрат Назипов