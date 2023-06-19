В Казани откроют участки для голосования на досрочных выборах президента Узбекистана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани организуют площадки для голосования на досрочных выборах президента Узбекистана. Об этом рассказал Генеральный консул государства в городе Фариддин Насриев.

— В Российской Федерации мы откроем избирательные участки для волеизъявления наших граждан. Площадки для голосования заработают в наших посольствах в Москве, а также во всех Генеральных консульствах Узбекистана: во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, а также в Казани, — сказал он.

Голосование пройдет с 28 июня по 5 июля. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 20 часов вечера.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля 2023 года. Необходимость их проведения, как рассказал Фариддин Насриев, обусловлена тем, что после принятия новой Конституции государства реформируются все звенья государственной власти, меняются отношения и баланс между ними, перед ними поставлены новые социальные, экономические задачи, народ ждет чрезвычайно важных и актуальных реформ во всех сферах и так далее.

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Татьяна Демина