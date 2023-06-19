Ринат Фахретдинов подерется с Кевином Ли 2 июля
Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов проведет бой с американцем Кевином Ли. Поединок пройдет в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night.
Бой в полусреднем весе состоится 2 июля в 05.30 по московскому времени.
Отметим, что свой дебютной бой на турнире UFC российский боец начал с победы. В начале июня прошлого года Фахретдинов победил греческого спортсмена Андреаса Михайлидиса.
Напомним, гладиатор получил свой заветный контракт с UFC от Даны Уайта еще зимой 2021 года, но попасть на турнир он не мог долгое время из-за ряда факторов. Подробности он рассказал «Реальному времени».
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