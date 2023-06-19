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Ринат Фахретдинов подерется с Кевином Ли 2 июля

13:17, 19.06.2023
Ринат Фахретдинов подерется с Кевином Ли 2 июля
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первый татарский боец UFC Ринат Фахретдинов проведет бой с американцем Кевином Ли. Поединок пройдет в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night.

Бой в полусреднем весе состоится 2 июля в 05.30 по московскому времени.

Отметим, что свой дебютной бой на турнире UFC российский боец начал с победы. В начале июня прошлого года Фахретдинов победил греческого спортсмена Андреаса Михайлидиса.

Напомним, гладиатор получил свой заветный контракт с UFC от Даны Уайта еще зимой 2021 года, но попасть на турнир он не мог долгое время из-за ряда факторов. Подробности он рассказал «Реальному времени».

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Айрат Назипов
Спорт Татарстан

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