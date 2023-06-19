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Сегодня в Казани похолодает до +17 градусов

06:30, 19.06.2023
Сегодня в Казани похолодает до +17 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В понедельник, 19 июня, в Казани ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем в Казани прогнозируется от +15 до +17 градусов, в целом по Татарстану ожидается до +19 градусов.

Синоптики прогнозируют северный, северо-западный ветер порывами 6—11 м/с, местами они могут достигать 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Во вторник, 20 июня, в республике также ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем ожидается в пределах +14..+19 градусов, ночью +3..+8.

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Илина Хакимова
Общество Татарстан

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