Сегодня в Казани похолодает до +17 градусов

В понедельник, 19 июня, в Казани ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем в Казани прогнозируется от +15 до +17 градусов, в целом по Татарстану ожидается до +19 градусов.

Синоптики прогнозируют северный, северо-западный ветер порывами 6—11 м/с, местами они могут достигать 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Во вторник, 20 июня, в республике также ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем ожидается в пределах +14..+19 градусов, ночью +3..+8.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова