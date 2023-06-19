Служба внешней разведки России: Киев продолжает работу по созданию «грязной ядерной бомбы»

Служба внешней разведки России получила данные о решении госинспекции ядерного регулирования Украины отправить на переработку партию облученного топлива с Ровенской АЭС. В СВР это расценили как намерение Киева продолжить работу над «грязной ядерной бомбой», пишет «РИА Новости».

Как утверждают в ведомстве, два контейнера с топливом перевезли на площадку хранилища в Чернобыле. При этом украинская сторона не уведомила МАГАТЭ о своих действиях.



В начале месяца ФСБ сообщало, что военная разведка Украины запланировала совершить в России теракт с использованием «грязной бомбы», содержащей радиоактивные вещества. В ведомстве отметили, что Главное управление разведки (ГУР) МО Украины разрабатывало план по доставке и закладке «грязных бомб», оборудованных таймерами, для одновременного подрыва и приведения местности в негодность для проживания людей.



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Айрат Назипов