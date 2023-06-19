В Казани пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани 21 и 22 июня пройдут несколько мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. Запланированы возложение цветов к памятникам и мемориалам, акция «Свеча памяти» и торжественные линейки во всех лагерях города.



В парке Победы 21 июня состоится международная акция «Огненные картины войны» — татарстанское региональное отделение «Молодой гвардии» выложит свечами изображение танка Т-34. На следующий день, 22 июня, в 4 часа утра у мемориала памяти Героям Великой Отечественной войны состоится возложение цветов.

В 2 часа ночи 22 июня перед входом в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького состоится международная акция «Свеча памяти». Более 200 человек с зажженными лампадными свечами пройдут от Вечного огня до парка Победы через «Миллениум».

Воспитанники подросткового клуба «Джалиль» 22 июня презентуют историю о героях специальной военной операции и членах их семей. Также там пройдет мастер-класс «Свеча памяти» по изготовлению подсвечника.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 19 по 22 июня в психологических службах центра «Доверие» организуют встречи, на которых психологи расскажут о музыкальной терапии и объяснят, как ее применять ее в домашних условиях. На занятиях прозвучат военные песни.

Также в ночь с 21 на 22 июня в столице Татарстана пройдет ночное траурное шествие от стелы «Казань — город трудовой доблести» до мемориала памяти в парке имени Урицкого. Протяженность маршрута равна количеству дней Великой Отечественной войны — 1 418 метров.

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Татьяна Демина