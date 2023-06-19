Татарстан получит 2,5 млрд рублей на развитие сельских территорий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России выделит 2,5 млрд рублей Татарстану на развитие сельских территорий. Средства предназначены на 2023 и 2024 годы.

На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в российских регионах в 2023 году в опережающем порядке в общей сложности направят 4,6 млрд рублей.

— Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов. Деньги получат 33 субъекта, в том числе Бурятия, Удмуртия, Архангельская, Владимирская, Курская, Новосибирская, Рязанская, Сахалинская и Ярославская области, — говорится в сообщении правительства России.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За счет федерального финансирования в регионах построят и обновят дома культуры, объекты коммунальной инфраструктуры, детские сады, школы и спортивные учреждения.

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Айрат Назипов