Рабочая неделя в Татарстане начнется с облачности и сильного ветра

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане рабочая неделя начнется с сильного ветра и переменной облачности. Температура составит от +14 до +19 градусов. Такой прогноз опубликовал гидрометцентр республики.

В понедельник, 19 июня, на территории Татарстана ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 611 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Температура днем составит от +14 до +19 градусов, ночью — от +4 до +9.

Во вторник, 20 июня, в республике также ожидается переменная облачность. Днем местами пойдет небольшой дождь. Температура воздуха днем ожидается в пределах +14..+19 градусов, ночью +3..+8.

15 июня уже сообщалось, что по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в республике вновь установится прохладная погода. В начале следующей недели ожидается от +16 до +21 градуса.

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Елизавета Пуншева