Гендиректор «ВКонтакте»: сейчас удобных человеку VR-устройств для метавселенных в мире пока нет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мире на данный момент не существует VR-устройств для метавселенных, которые были бы действительно удобны человеку нативно, заявила «РИА Новости» в кулуарах ПМЭФ генеральный директор «ВКонтакте» Марина Краснова.



— Мы видим анонсы и пробы различных вендоров, но пока VR-устройства ограничивают человека. Если говорить про очки виртуальной реальности, их нужно надевать, они стесняют движения, ты не можешь себя чувствовать полноценно в обществе и замкнут внутри своей метавселенной, — сказала Краснова.

Она также подчеркнула, что «ВКонтакте» верит в цифровую вселенную и строит ее «вокруг наших онлайн-инструментов, которые стирают границы общения».

В ноябре прошлого года один из основателей компании Oculus, которая производит гарнитуры виртуальной реальности, Палмер Лаки представил VR-шлем, который убивает пользователя в «онлайне», если он умирает в «офлайне».



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Илина Хакимова