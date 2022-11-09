Появился VR-шлем, который убивает пользователя после смерти в игре

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Один из основателей компании Oculus, которая производит гарнитуры виртуальной реальности, Палмер Лаки представил VR-шлем, который убивает пользователя в «онлайне», если он умирает в «оффлайне». Об этом он сообщил в своем блоге.

Шлем виртуальной реальности оснащен специальными датчиками, которые отправляют импульс на модули со взрывчаткой, после надписи Game over. Заряды детонируют, и человек погибает.

«Идея привязать свою реальную жизнь к виртуальному аватару всегда завораживала меня — вы мгновенно поднимаете ставки до максимума и заставляете людей коренным образом переосмыслить свое взаимодействие с виртуальным миром и игроками внутри него. Продвинутая графика может сделать игру более качественной, но только угроза серьезных последствий может сделать ее реальной», — написал Лаки.

Фото: скриншот

Конечно, в массовое производство такой шлем никогда не поступит, пишет издание Vice. Оно будет служить как «офисный арт-объект» и не более.

Еще в 2018 году компания Facebook* представила шлем виртуальной реальности под названием Oculus Quest. Устройство является первой многофункциональной системой, с помощью которой пользователь сможет смотреть в любом направлении виртуального пространства и двигаться через него «как и в материальном мире».

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*запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской.

Илина Хакимова