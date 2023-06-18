В России может появиться специальная номинация премии ТЭФИ для военкоров

Специальная номинация для военных корреспондентов может появиться в Национальной телевизионной премии ТЭФИ. Организаторы уже практически завершили работу над перечнем, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.



— Работа военных корреспондентов будет оцениваться. Вопрос только [в том — прим. ред.], и сейчас мы это обсуждаем, в общих номинациях или специальной. Я думаю, что нужно сделать специальную такую линейку, <...> сегодня освещение специальной военной операции многожанровое, — добавил он.

Он отметил, что тема новой номинации обсуждается достаточно серьезно, сообщил Швыдков ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, премия ТЭФИ была учреждена фондом «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года, победителям вручают бронзового «Орфея» работы Эрнста Неизвестного.

Вручение национальной телевизионной премии ТЭФИ пройдет осенью 2023 года, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он отметил, что в настоящее время организаторы хотят найти новую модель, в которой можно было бы «учесть все обстоятельства сегодняшней жизни».

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Илина Хакимова