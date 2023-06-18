В Астраханской области на Волге сел на мель круизный теплоход со 186 пассажирами на борту

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На Волге в Астраханской области сел на мель речной круизный теплоход «Павел Бажов», следовавший из Перми в Астрахань. На его борту находятся 186 пассажиров, среди которых 35 детей, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Астраханской области.

Обошлось без пострадавших. Теплоход не получил повреждений, утечки нефтепродуктов нет.

— В Черноярском районе Астраханской области на 2 748-м км реки Волга сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход «Павел Бажов», следовавший по маршруту Пермь — Астрахань. На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек экипажа. Погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении МЧС.

Теплоход планируют снять с мели буксиром, который уже следует на место происшествия.

В мае в Нижегородской области в городе Городце село на мель судно «Илья Муромец». На судне находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа, обошлось без пострадавших.

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Илина Хакимова