На Волге сел на мель теплоход «Илья Муромец»

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Нижегородской области в городе Городце село на мель судно «Илья Муромец». Об этом рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

— По предварительным данным 7 мая 2023 года, около 14 часов, на реке Волге в районе Галанинского причала в г. Городец между шлюзами село на мель пассажирское судно «Илья Муромец». На судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. К месту происшествия выдвинулся буксир Волжского пароходства. Угрозы жизни и здоровью пассажиров судна не имеется, — рассказали в ведомстве.

На место происшествия выехал заместитель Нижегородского транспортного прокурора. Сейчас ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также соблюдения прав пассажиров.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В июле 2022 года в Казани затонул катер «Казанец-1», который перевозил 28 человек. Всех людей удалось спасти. По этому делу в марте этого года суд в Казани вынес обвинительный приговор. Двое фигурантов уголовного дела получили штрафы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов