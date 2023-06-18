Песков заявил, что конкретных предложений по контактам с Путиным от лидеров ЕС не поступало

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле слышали о заявлениях президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости сохранения контактов с РФ, однако конкретных предложений по контактам с президентом России Владимиром Путиным не поступало.

— Мы слышали заявления недавно — и заявления господина Шольца, заявления господина Макрона, — что нужно сохранять каналы общения с РФ, в том числе и на высшем уровне, — сказал Песков в интервью RT.

По его словам, Москва полностью разделяет эту позицию. Песков также отметил, что президент России открыт к диалогу, «готов к любым контактам ради дела, ради решения наших проблем».

— Но каких-либо конкретных предложений до сих пор не поступало, — заключил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил, что на прошедших накануне переговорах с представителями семи африканских государств им удалось обсудить все основные аспекты украинского кризиса.

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Илина Хакимова