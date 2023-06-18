Путин заявил, что на обсуждении украинского кризиса с лидерами Африки удалось проговорить все аспекты

Президент России Владимир Путин заявил, что на прошедших накануне переговорах с представителями семи африканских государств им удалось обсудить все основные аспекты украинского кризиса.

— Мне кажется, что мы и в формальной части, и в неформальной практически в деталях обсудили очень многие — основные, во всяком случае, — аспекты, проблемы, связанные с кризисом, ради разрешения которого вы приехали в Россию, — сказал Владимир Путин.

В свою очередь, миротворческая миссия стран Африки заявила о своем согласии продолжить обсуждение на саммите Россия — Африка, отметил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

Он подчеркнул, что встреча африканской делегации с президентом России позволила понять яснее создавшуюся ситуацию. Рамапоса также обратил внимание, что делегация африканских стран высоко ценит прошедшие с российским лидером беседы.



Президент ЮАР сообщил, что в ходе двусторонней встречи с Путиным будут обсуждаться вопросы предстоящего саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в августе в южноафриканском Йоханнесбурге.

Делегация африканских стран прибыла в Санкт-Петербург, чтобы побудить Россию к мирным переговорам с Украиной, заявил президент Коморских островов Асумани Азали. По его словам, текущая ситуация на Украине влияет не только «на эти две дружественные и соседние славянские страны», но и на остальной мир, включая Африку.



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Илина Хакимова