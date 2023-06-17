Владимир Путин: Россия не похищала украинских детей, а спасала их из зоны конфликта

Президент России Владимир Путин на встрече с членами африканской делегации в Санкт-Петербурге рассказал о причинах вывоза украинских детей из зоны конфликта:



— Мы вывозили их [детей] из зоны конфликта, спасали их жизни и здоровье… Никто не собирался никаких детей куда-то там разлучать с семьями, — сказал он.

Он указал, что вывоз детей осуществлялся легально, поскольку руководители детских домов были законными представителями детей.

— Мы никогда не были против того, чтобы дети воссоединялись со своими семьями, если, конечно, родственники объявляются, — отметил президент.

Делегация африканских стран прибыла в Санкт-Петербург, чтобы побудить Россию к мирным переговорам с Украиной, заявил президент Коморских островов Асумани Азали. По его словам, текущая ситуация на Украине влияет не только «на эти две дружественные и соседние славянские страны», но и на остальной мир, включая Африку.

Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, в отличие от Киева:

— Уважаемые друзья, не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести переговоры, — сказал Путин и напомнил, что Владимир Зеленский подписал декрет, запрещающий ввести переговоры с Россией.

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Маргарита Головатенко