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Африканские страны хотят побудить Россию к переговорам с Украиной

19:15, 17.06.2023
Африканские страны хотят побудить Россию к переговорам с Украиной
Фото: realnoevremya.ru

Делегация африканских стран прибыла в Санкт-Петербург, чтобы побудить Россию к мирным переговорам с Украиной, заявил президент Коморских островов Асумани Азали.

По его словам, текущая ситуация на Украине влияет не только «на эти две дружественные и соседние славянские страны», но и на остальной мир, включая Африку. Ситуация вызвала «беспрецедентные проблемы в области продовольственной и энергетической безопасности».

Президент Сенегала Маки Салл на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил мнение, что мирный диалог между Украиной и Россией должен быть построен на принципах устава ООН.

В мае сообщалось, что делегация руководителей африканских государств в рамках усилий по достижению мира на Украине посетит Россию.

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Маргарита Головатенко
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