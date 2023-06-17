Африканские страны хотят побудить Россию к переговорам с Украиной
Делегация африканских стран прибыла в Санкт-Петербург, чтобы побудить Россию к мирным переговорам с Украиной, заявил президент Коморских островов Асумани Азали.
По его словам, текущая ситуация на Украине влияет не только «на эти две дружественные и соседние славянские страны», но и на остальной мир, включая Африку. Ситуация вызвала «беспрецедентные проблемы в области продовольственной и энергетической безопасности».
Президент Сенегала Маки Салл на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил мнение, что мирный диалог между Украиной и Россией должен быть построен на принципах устава ООН.
В мае сообщалось, что делегация руководителей африканских государств в рамках усилий по достижению мира на Украине посетит Россию.
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