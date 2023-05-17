Мирная миссия Африки посетит Россию в конце июня — начале июля
Делегация руководителей африканских государств в рамках усилий по достижению мира на Украине посетит Россию, сообщил основатель международной НПО Brazzaville Foundation, которая занимается подготовкой визита, Жан-Ив Оливье.
По его словам, визит должен состояться до саммита в Санкт-Петербурге в конце июля. Предполагается, что он пройдет в промежутке между 15 июня и 15 июля. Оливье отметил, что пока не известно, какую из стран — Россию или Украину — участники делегации посетят в первую очередь.
На данном этапе лидеры африканских стран не решили, какую из стран они посетят первой, сообщает ТАСС.
Накануне президент ЮАР Сирил Рамафоса провел телефонные переговоры с российским и украинской коллегой от лица стран Африки. По их итогам он сообщил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.
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