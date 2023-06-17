Новости общества

17:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Молодежь Татарстана заняла третье место в общем зачете Всероссийской студвесны

16:57, 17.06.2023 1
Молодежь Татарстана заняла третье место в общем зачете Всероссийской студвесны
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Молодежь Татарстана взяла Гран-при в направлении «Театральное» и заняла третье место в общем зачете Всероссийской студенческой весны среди студентов профессиональных образовательных организаций, сообщили в Минмолодежи.

Студенты республики стали лучшими на фестивале студвесны в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра среди 70 регионов страны.

По результатам XXXI (II) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», проходившего с 11 по 17 июня, Татарстан выиграл 17 наград в направлениях «Вокальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт», «Региональная программа» и «Общий зачет».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Направление «Танцевальное»:

  • брейк-данс, лауреат II степени — Камиль Салахов;
  • современная хореография (большие составы), лауреат II степени — Adrenalin Dance team;
  • современная хореография (малые составы), лауреат II степени — Adrenalin Dance team.

Направление «Театральное»:

  • «Внимание на экраны», Adrenalin — гран-при;
  • театр малых форм, «Драмтеатр», лауреат I степени — Творческое объединение им. Семен а Львовича Фарада;
  • эстрадная миниатюра, лауреат I степени — «Театр в полевых условиях» (Казанское театральное училище).

Направление «Вокальное»:

  • эстрадное пение (отечественная песня), лауреат I степени — Аделина Ахметова;
  • авторская песня, лауреат I степени — Камила Шакирова;
  • рэп, лауреат I степени — Амирхамза Ахмадов;
  • ВИА (большие составы), лауреат I степени — Monctic Arkeys;
  • эстрадное пение (зарубежная песня), специальный приз за оригинальное исполнение — Владимир Скрипаль.

Направление «Медиа»:

  • художественное фото, лауреат I степени — Самира Хамматова;

Направление «Арт»:

  • графический дизайн, лауреат III степени — Айрат Гатауллин;

Направление «Видео»:

  • документальный ролик, лауреат II степени — Регина Шагиева, Артем Кирпичонок.

Направление «Оригинальный жанр»:

  • цирковое искусство (гимнастика), специальный приз за выразительный образ — Ралина Мухаметзянова.

Направление «Мода»:

  • мода с элементами «этно», лауреат I степени — коллаборация Театра моды «Арнуво» и Творческой мастерской «Шум».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:05
    Здорово как! молодцы!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также