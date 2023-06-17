Молодежь Татарстана заняла третье место в общем зачете Всероссийской студвесны
Молодежь Татарстана взяла Гран-при в направлении «Театральное» и заняла третье место в общем зачете Всероссийской студенческой весны среди студентов профессиональных образовательных организаций, сообщили в Минмолодежи.
Студенты республики стали лучшими на фестивале студвесны в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра среди 70 регионов страны.
По результатам XXXI (II) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», проходившего с 11 по 17 июня, Татарстан выиграл 17 наград в направлениях «Вокальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт», «Региональная программа» и «Общий зачет».
Направление «Танцевальное»:
- брейк-данс, лауреат II степени — Камиль Салахов;
- современная хореография (большие составы), лауреат II степени — Adrenalin Dance team;
- современная хореография (малые составы), лауреат II степени — Adrenalin Dance team.
Направление «Театральное»:
- «Внимание на экраны», Adrenalin — гран-при;
- театр малых форм, «Драмтеатр», лауреат I степени — Творческое объединение им. Семен а Львовича Фарада;
- эстрадная миниатюра, лауреат I степени — «Театр в полевых условиях» (Казанское театральное училище).
Направление «Вокальное»:
- эстрадное пение (отечественная песня), лауреат I степени — Аделина Ахметова;
- авторская песня, лауреат I степени — Камила Шакирова;
- рэп, лауреат I степени — Амирхамза Ахмадов;
- ВИА (большие составы), лауреат I степени — Monctic Arkeys;
- эстрадное пение (зарубежная песня), специальный приз за оригинальное исполнение — Владимир Скрипаль.
Направление «Медиа»:
- художественное фото, лауреат I степени — Самира Хамматова;
Направление «Арт»:
- графический дизайн, лауреат III степени — Айрат Гатауллин;
Направление «Видео»:
- документальный ролик, лауреат II степени — Регина Шагиева, Артем Кирпичонок.
Направление «Оригинальный жанр»:
- цирковое искусство (гимнастика), специальный приз за выразительный образ — Ралина Мухаметзянова.
Направление «Мода»:
- мода с элементами «этно», лауреат I степени — коллаборация Театра моды «Арнуво» и Творческой мастерской «Шум».
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