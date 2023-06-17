«Локомотив» подписал контракт с экс-защитником «Рубина» Ильей Самошниковым

Футбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с бывшим защитником казанского «Рубина» Ильей Самошниковым, сообщили в пресс-службе клуба.



Контракт с 25-летним защитником заключен на три года, игрок перешел в «Локомотив» на правах свободного агента. Он будет выступать под номером 77.

Самошников перешел в «Рубин» зимой 2020 года из московского «Торпедо». На счету защитника три матча за сборную России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

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Маргарита Головатенко