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«Локомотив» подписал контракт с экс-защитником «Рубина» Ильей Самошниковым

16:25, 17.06.2023

Футбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с бывшим защитником казанского «Рубина» Ильей Самошниковым, сообщили в пресс-службе клуба.

Контракт с 25-летним защитником заключен на три года, игрок перешел в «Локомотив» на правах свободного агента. Он будет выступать под номером 77.

Самошников перешел в «Рубин» зимой 2020 года из московского «Торпедо». На счету защитника три матча за сборную России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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