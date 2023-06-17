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Россиянки Кудерметова и Александрова сыграют в финале турнира в Нидерландах

15:40, 17.06.2023
Россиянки Кудерметова и Александрова сыграют в финале турнира в Нидерландах
Фото: скриншот/realnoevremya.ru

Казанская спортсменка Вероника Кудерметова вышла в финал теннисного турнира в нидерландском Хертогенбосе, призовой фонд которого превышает 225 тысяч евро.

В полуфинальном матче Кудерметова с первым номером посева обыграла Викторию Грунчакову из Словакии со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

В финале соревнований Кудерметова встретится с соотечественницей Екатериной Александровой (4).

В мае Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире «Ролан Гаррос». Она проиграла представительнице Словакии Анне Шмидловой.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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