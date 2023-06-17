Россиянки Кудерметова и Александрова сыграют в финале турнира в Нидерландах
Казанская спортсменка Вероника Кудерметова вышла в финал теннисного турнира в нидерландском Хертогенбосе, призовой фонд которого превышает 225 тысяч евро.
В полуфинальном матче Кудерметова с первым номером посева обыграла Викторию Грунчакову из Словакии со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
В финале соревнований Кудерметова встретится с соотечественницей Екатериной Александровой (4).
В мае Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире «Ролан Гаррос». Она проиграла представительнице Словакии Анне Шмидловой.
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