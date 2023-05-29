Новости спорта

22:53 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла на старте турнира «Ролан Гаррос»

22:24, 29.05.2023
Казанская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла на старте турнира «Ролан Гаррос»
Фото: vk.com/kudermetova (архив)

Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире «Ролан Гаррос». Она проиграла представительнице Словакии Анне Шмидловой.

Соперницы провели на корте 1 час 19 минут. Матч завершился победой словацкой теннисистки со счетом 3:6,1:6.

Вероника Кудерметова первой из россиянок покинула «Ролан Гаррос».

Фото: commons.wikimedia.org/Vladsinger

Напомним, 19 мая Кудерметова уступила украинке Калининой в полуфинальном матче турнира WTA 1000 в Риме. Счет игры составил 5:7, 7:5, 2:6.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Спорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также