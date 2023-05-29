Казанская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла на старте турнира «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире «Ролан Гаррос». Она проиграла представительнице Словакии Анне Шмидловой.
Соперницы провели на корте 1 час 19 минут. Матч завершился победой словацкой теннисистки со счетом 3:6,1:6.
Вероника Кудерметова первой из россиянок покинула «Ролан Гаррос».
Напомним, 19 мая Кудерметова уступила украинке Калининой в полуфинальном матче турнира WTA 1000 в Риме. Счет игры составил 5:7, 7:5, 2:6.
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