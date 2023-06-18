В России в этом году купят 1 млн новых автомобилей

В первом полугодии 2023 года в России продажи новых автомобилей всех видов составят порядка 500 тысяч единиц, суммарные продажи за весь год должны составить порядка 1 млн малин, рассказал «Ведомостям» замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов на ПМЭФ.



За первые пять месяцев 2023-го в России продали 414 тысяч новых авто против 390 тысяч машин за тот же период годом ранее.

Каримов отметил, что результат мая этого года будет не слишком показательным, но количество регистраций автомобилей за прошлый месяц выросло более чем в два раза в сравнении с маем 2022-го — с 36 тысяч до 92 тысяч машин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российский рынок автокредитования, который в этом году вернулся к активному росту, превысит значения рекордного по продажам 2021 года уже в первом полугодии. Продажи автокредитов достигнут 588 млрд рублей, что на 88% больше, чем за сопоставимый период прошлого года, и на 11% — 2021 года. Как считает заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, за год россияне оформят 1,27 трлн рублей на покупку автомобилей, что станет новым рекордом рынка.



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Маргарита Головатенко