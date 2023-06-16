Эксперты: рынок автокредитования превысит докризисный уровень

Российский рынок автокредитования, который в этом году вернулся к активному росту, превысит значения рекордного по продажам 2021 года уже в первом полугодии. Продажи автокредитов достигнут 588 млрд рублей, что на 88% больше, чем за сопоставимый период прошлого года, и на 11% — 2021 года, сообщает ВТБ.

Как считает заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, за год россияне оформят 1,27 трлн рублей на покупку автомобилей, что станет новым рекордом рынка.

— Рынок автокредитования восстанавливается едва ли не быстрее остальных розничных сегментов, несмотря на то, что уход западных брендов в прошлом году существенно повлиял на него. Уже по итогам первого полугодия мы видим, что он развивается быстрее, чем в рекордном 2021 году. При этом прирост обеспечивается не только за счет продаж подержанных машин. Дефицит на рынке новых автомобилей компенсируют отечественные марки, а также китайские поставщики различного ценового сегмента, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Собеседник считает, что в этом году банки будут активнее продвигать программы кредитования автомобилей с пробегом, в том числе за счет автокредитов наличными

Напомним, в Татарстане за апрель 2023 года выдали 3 523 автокредита. Это на 14,5% больше, чем за предыдущий месяц. По количеству выданных в апреле кредитов на покупку машин Татарстан занял 4-е место в рейтинге из 30 российских регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования.



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Айрат Назипов